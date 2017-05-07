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مقتل زعيم تنظيم داعش في أفغانستان خلال عملية أمنية
داعش في افغانستان‎

مقتل زعيم تنظيم داعش في أفغانستان خلال عملية أمنية

2017-05-07 21:35:35
أ ش أ

أعلنت الحكومة الأفغانية مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي في أفغانستان المدعو عبد الحسيب.

وأوضح بيان صادر عن ديوان الرئيس الأفغاني أشرف عبد الغني نقلته قناة “روسيا اليوم” اليوم الأحد أن عبد الحسيب ، الذي عُين زعيما للفرع الأفغاني لداعش العام الماضي بعد مقتل سلفه حفيظ خان في غارة شنتها طائر أمريكية دون طيار ، قتل في عملية أمنية قادتها القوات الأفغانية الخاصة في ولاية ننجارهار شرق البلاد.

ويُعتقد أن عبد الحسيب هو الذي يقف وراء سلسلة من الهجمات في أفغانستان ، كان أبرزها هجوم على المستشفى العسكري الرئيسي بكابول نفذته مجموعة تنكرت في زي أطباء.

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