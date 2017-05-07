أعلنت حركة حماس، مساء اليوم الأحد، رسميًا انتهاء انتخاباتها الداخلية، واختيار إسماعيل هنية رئيسا لمكتبها السياسي، خلفا لخالد مشعل.

وقالت الحركة، في بيان لها اليوم الأحد، “إن مجلس الشورى العام للحركة عقد دورته العادية، على صعيدَي الداخل والخارج، وذلك أمس السبت”.

وأشارت إلى أنه تم خلال الاجتماع انتخاب إسماعيل هنية رئيسا للمكتب السياسي للحركة، خلفا لخالد مشعل الذي تولى المنصب منذ العام 1996.

وذكرت أنه تم انتخاب أعضاء المكتب السياسي للحركة الذين من أبرزهم، موسى أبو مرزوق، يحيى السنوار، صالح العاروري، خليل الحيّة، محمَّد نزال، ماهر عبيد، عزّت الرّشق، وفتحي حمّاد.

وقالت “حماس”: إن الانتخابات جرت في أجواء ديمقراطية سادت فيها روح التوافق بين أبناء الحركة بكل مكوّناتها في الضفة الغربية وقطاع غزَّة والخارج”.

وأعلن مشعل، في كلمة مصورة له بثتها قناة “الجزيرة” القطرية فوز هنية برئاسة المكتب السياسي خلفا له، مؤكدا أن الانتخابات جرت في “أجواء ديمقراطية شورية وأخوية”.

وتجري الانتخابات الداخلية لحركة “حماس” كل 4 سنوات، بطريقة سرية، ويتم خلالها اختيار أعضاء ورئيس المكتب السياسي.

وجرت جلسة الانتخابات، أمس، في غزة والدوحة بوقت متزامن، بواسطة نظام الربط التليفزيوني “الفيديو كونفرنس”.

وكان من المفترض أن يسافر عدد من قادة “حماس”، وعلى رأسهم هنية، إلى قطر للمشاركة في الانتخابات، إلا أن إغلاق معبر رفح على الحدود مع مصر، حال دون ذلك.