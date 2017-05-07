محافظ الإسكندرية يحيل إدارة مدرسة كلية النصر للبنات للمحامي العام للتحقيق2017-05-07 21:32:57
أحال الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية إدارة مدرسة كلية النصر للبنات إلى المحامي العام بتهمة الإضرار بالمال العام.
جاء ذلك بناء على شكوى مقدمة من أولياء أمور الطلاب بمدرسة كلية النصر للبنات القومية التابعة لإدارة وسط التعليمية ضد مجلس إدارة المدرسة بسبب وجود مخالفات مالية من شأنها المساس بالمال العام.
وتبين من التحقيقات التي أجرتها إدارة الشئون القانونية بالمحافظة وجود مخالفات مالية بالمدرسة تؤدي للإضرار بالمال العام.
ووجه المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية بضرورة التصدي لأي مخالفات بالمدارس ومحاسبة كل مخالف ، وخاصة فيما يختص بالمخالفات المالية والتعامل مع الطلاب، وكذلك ضرورة الاستماع إلى شكاوى أولياء الأمور وحلها في أسرع وقت ممكن.
من ناحية أخري ، قام حي العامرية ثان بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري بحملة لإزالة اللافتات بالطريق الصحراوي والتي كانت في نهر الطريق وتعيق أعمال رصف طريق الخدمات الموازي ، في إطار حملات لإزالة كافة اللافتات والإعلانات المخالفة علي مستوي أحياء الإسكندرية.
كما شن حي العامرية ثان - غربي المدينة - حملة إزالة تم فيها التحفظ علي مواد بناء أسمنت وحديد تسليح وألواح خشبية من الناصرية القديمة والكينج بحري السكة الحديد وشارع الكافوري بحري وقبلي وشوارع متفرعة من نطاق الحي ، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها.
وشدد محافظ الإسكندرية على حصر جميع مشكلات الإنارة والمرافق والطرق التي تحتاج إلى رفع كفاءتها على مستوى المحافظة كل في نطاق الحي التابع له ، وذلك للعمل على إنهاء تطويرها ورفع كفاءتها بالتتابع خاصة بالمناطق الحيوية لتسهيل الحركة المرورية ورفع المعاناة عن المواطنين قبل بداية موسم الصيف واستقبال الملايين من زوار الإسكندرية.
وقام حي المنتزه ثان بصيانة عدد من أعمدة الإنارة الكهربائية والكشافات المتواجدة بالشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق الحي ، بالإضافة إلى تركيب عدد من أغطية تفتيش كهرباء أرضي في الرصيف البحري بطريق الكورنيش.
وشن الحي حملة بتواجد وحدة الإيقاف والتحفظ ووحدة الإزالة ، تم خلالها إيقاف أعمال بناء بدون ترخيص بعدد من العقارات بشارع الظاهر بيبرس بمنطقة أبي قير وكذا التحفظ على معدات البناء.
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