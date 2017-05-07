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رئيس الوزراء: نبذل كل الجهد لتقليل العجز في الموازنة وزيادة الموارد
شريف اسماعيل ـ الحكومة‎

رئيس الوزراء: نبذل كل الجهد لتقليل العجز في الموازنة وزيادة الموارد

2017-05-07 21:29:54
أ ش أ

قال المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء إن الحكومة تبذل حاليا كل الجهد لتقليل العجز في الموازنة وزيادة الموارد ، لافتًا إلى أن الأجور زادت من 85 مليار جنيه إلى 240 مليار جنيه بموازنة 2017 / 2018.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء في تصريحات بمقر مجلس الوزراء اليوم الأحد إن إلغاء المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية يترتب عليه التزامات مالية إضافية على الحكومة ويؤدي إلى الإخلال بمبدأ العدالة في الأجور.

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