وصف رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ـ خلال اجتماعه مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير اليوم الأحد ـ التحالف بين إسرائيل وألمانيا بالمميز.

وأشارت صحيفة “يديعوت أحرنوت” الإسرائيلية إلى أن نتنياهو لم يتطرق إلى الخلاف الأخير بينه وبين وزير خارجية ألمانيا سيجمار جابريل بشكل مباشر ، ولكنه أشاد بالعلاقات بين البلدين خلال المؤتمر الصحفي.

من جانبه ، قال شتاينماير ـ خلال المؤتمر الصحفي المشترك إن العلاقات بين ألمانيا وإسرائيل يمكن أن تتغلب على بعض صعوبات الأسبوعين الماضيين ، وأكد قوة العلاقات الألمانية الإسرائيلية.

والزيارة هي الأولى التي يقوم بها شتاينماير لإسرائيل منذ توليه منصبه في مارس الماضي ، وأول زيارة خارج أوروبا بعد خلاف إندلع في الآونة الأخيرة بين وزير خارجية ألمانيا سيجمار غابريال ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، بعد أن ألغى الأخير لقاء كان مخططا عقده مع جابريل بسبب اجتماع الأخير مع منظمات إسرائيلية ناقدة للحكومة خلال زيارته لإسرائيل مؤخرا.