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نتنياهو لشتاينماير: "التحالف الإسرائيلي - الألماني مميز"
نتنياهو

نتنياهو لشتاينماير: "التحالف الإسرائيلي - الألماني مميز"

2017-05-07 21:24:28
أ ش أ

وصف رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ـ خلال اجتماعه مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير اليوم الأحد ـ التحالف بين إسرائيل وألمانيا بالمميز.

وأشارت صحيفة “يديعوت أحرنوت” الإسرائيلية إلى أن نتنياهو لم يتطرق إلى الخلاف الأخير بينه وبين وزير خارجية ألمانيا سيجمار جابريل بشكل مباشر ، ولكنه أشاد بالعلاقات بين البلدين خلال المؤتمر الصحفي.

من جانبه ، قال شتاينماير ـ خلال المؤتمر الصحفي المشترك إن العلاقات بين ألمانيا وإسرائيل يمكن أن تتغلب على بعض صعوبات الأسبوعين الماضيين ، وأكد قوة العلاقات الألمانية الإسرائيلية.

والزيارة هي الأولى التي يقوم بها شتاينماير لإسرائيل منذ توليه منصبه في مارس الماضي ، وأول زيارة خارج أوروبا بعد خلاف إندلع في الآونة الأخيرة بين وزير خارجية ألمانيا سيجمار غابريال ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، بعد أن ألغى الأخير لقاء كان مخططا عقده مع جابريل بسبب اجتماع الأخير مع منظمات إسرائيلية ناقدة للحكومة خلال زيارته لإسرائيل مؤخرا.

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