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فتح 50 منفذاً لبيع السلع الغذائية على مستوى محافظة‎ الغربية
احمد ضيف صقر

فتح 50 منفذاً لبيع السلع الغذائية على مستوى محافظة‎ الغربية

2017-05-07 21:27:37
خاص: محيط

أكد اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، على فتح أكثر من 50 منفذا لبيع السلع الغذائية على مستوى المحافظة بأسعار مخفضة تقل عن الأسواق بنسبة تتراوح ما بين 20 و25%.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ الغربية، اليوم  الأحد عددا من الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بطنطا للاطمئنان على توافر السلع وجودتها وحسن تخزينها وكذلك توافرها بشكل دائم ومستمر، انخفاض أسعارها عن الأسواق.

وشدد محافظ الغربية ضرورة توافر السلع وخاصة لقرب حلول شهر رمضان، وتوفير جميع السلع الغذائية ومتابعة الأسعار بالمنافذ قبل حلول شهر رمضان، مشدداً على التوسيع في فتح منافذ السلع الغذائية والعمل على توفير جميع السلع بها للمواطنين بالقرى.

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