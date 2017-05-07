هذا ما قاله أحمد موسى عن قانون الاستثمار الجديد

شكر الإعلامي أحمد موسى، الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النوب على تعديل المادة 9 من قانون الاستثمار، منوهًا أن رئيس الوزراء عقب تعديل القانون من حقه إصدار اللائحة التنفيذية للقانون.

وقال في برنامجه “على مسئوليتي”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد “، مساء الأحد، أن مصر لديها اليوم قانون استثمار جيد به حوافز للمستثمرين، مؤكدًا أن الدولة لا تفرق بين المستثمرين سواء مصريين أو أجانب.

وأردف: “قانون الاستثمار الجديد سيشجع الأجانب على تنفيذ مشروعاتهم”، معلقًا: “الدولة بقالها كام سنة واقفة ولازم نعترف.. ومحدش بيبني البلد غير العرب والمصريين.. مفيش أجانب مستنين القانون بسبب القضايا التى رفعت عليهم بعد 25 يناير”.