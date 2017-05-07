اختيار بورسعيد لاستضافة احتفالات ذكرى تأسيس الاتحاد الأفريقي2017-05-07 21:14:32
أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن المحافظة ستستضيف يوم 20 مايو الجاري الاحتفالات التي تقام سنويا في ذكري تأسيس الاتحاد الأفريقي الذي يجمع دول القارة.
وتم اختيار بورسعيد لاستضافة فعاليات احتفالات هذا العام ووافقت حتى الان 39 دولة أفريقية على المشاركة رسميا في هذا الاحتفالات ببورسعيد، وشكل المحافظ لجنة عليا للإشراف على فعاليات الاحتفالية برئاسة المهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام للمحافظة ومحمد الدسوقي المشرف العام على الأنشطة الثقافية والفنية بالمحافظة.
وعقدت اللجنة أولى اجتماعاتها بحضور ممثلين من الهيئات الحكومية والشعبية وأجهزة الإعلام لوضع التصورات الخاصة للخروج بهذه الاحتفالية، كأفضل وسيلة للدعاية لمحافظة بورسعيد على المستوي الأفريقي والدولي.
ومن المنتظر أن يتم تنظيم عروض شعبية لفرق الفنون الشعبية المصرية وبعض الدول الأفريقية، كما تشارك فرق من بعض المحافظات في هذا المهرجان إضافة إلى معرض للتصوير والمنتجات، كما يتم تنظيم احتفالية بالمجمع الثقافي يشهدها كبار الزوار وسفراء الدول الأفريقية المشاركين في المهرجان.
وأعلنت اللجنة المنظمة للمهرجان ترحيبها بأي أفكار بناءة تساهم في خروج الاحتفالية بأفضل شكل دعائي لبورسعيد أمام زوارها وتتلقي اللجنة الأفكار والمبادرات على الصفحة الرسمية للمحافظة.
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