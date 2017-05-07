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طارق الخولي: هذا هدف زيارة السيسي إلى الكويت
طارق الخولي - عضو مجلس النواب المصري

طارق الخولي: هذا هدف زيارة السيسي إلى الكويت

2017-05-07 21:09:11
كتب - متابعات

أكد النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية، أن جولة الرئيس السيسي الخليجية المكوكية تأتي في مرحلة دقيقة، حيث توجد أنظمة تتغير، ومن ثم فلابد من وجود توافق عربي حول القضايا الإقليمية.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج “صح النوم” المذاع على شاشة “ltc”، اليوم الأحد، أن مصر تربطها بدول الخليج علاقة خاصة، حيث وصف السيسي علاقته العسكرية بدول الخليج بـ “مسافة السكة”، معتبرا أن زيارته إلى دول الخليج تأتي لتشكيل تكتل عربي واحد.

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