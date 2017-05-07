استعدت محافظة أسوان لتنظيم ملتقى توظيف الشباب والذى سيتم عقده بمركز شباب مدينة كوم أمبو غداً تحت اشراف وزارتى الشباب والرياضة والقوى العاملة ، بمشاركة من 29 شركة وجهة ستقوم بتوفير فرص العمل للشباب المشاركين.

وناقش اليوم مجدى حجازى محافظ أسوان مع مديرى الشباب والرياضة والقوى العاملة الترتيبات والتجهيزات النهائية لتنظيم الملتقى.

وأكد المحافظ أن تكاتف كافة قوى المجتمع لمواجهة تحدى البطالة هو السبيل لتوفير أكبر فرص عمل للشباب بتعاون مؤسسات وأجهزة الدولة مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى وتحقيق التكامل لوضع خريطة لفرص العمل المتاحة فى مختلف المجالات وطرحها للشباب أولاً بأول.

ولفت إلى أنه فى ضوء نتائج هذا الملتقى ، سيتم تنظيم ملتقيات لتشغيل الشباب شهرياً فى كافة مدن المحافظة بالتناوب وخاصة بعد حصر أعداد الشباب المشارك فيه لطلب الحصول على فرص عمل مقارنة بعدد الشباب الذين تم تشغيلهم بالفعل ، علاوة على مراجعة ومتابعة إختيار الشركات الجادة فى هذا الإتجاه.

وأشار الى أن مديريات القوى العاملة والشباب والرياضة ستقومان بالتنسيق فيما بينهما لتسهيل إجراءات تشغيل الشباب وتفادى أى عقبات إدارية أمام توفير المزيد من فرص العمل ، بالإضافة إلى التعاون فى تنظيم البرامج التدريبية للتدريب التحويلى على الحرف والمهن المطلوبة طبقاً لإحتياجات سوق العمل ، مما يساهم فى الإسراع بالتنمية وحل مشكلة البطالة من خلال التدريب التحويلى لإعادة تأهيل الشباب.

وطالب بتكثيف جهود توعية الشباب من خلال الإعلام والمجتمع المدنى والجهات المعنية لتغيير ثقافة العمل من الحكومى إلى آفاق العمل الحر.