قال وزير المصالحة في حكومة النظام السوري على حيدر، اليوم الأحد، إنه سيتم قريبا تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق المدن الأربعة (الزبداني ومضايا والفوعة وكفريا) والقاضية بخروج المسلحين من مخيم اليرموك الفلسطيني بجنوب دمشق.

ونقل التليفزيون السوري عن حيدر قوله عقب لقائه بدمشق وفدا من منظمة التحرير الفلسطينية أن “هدفنا هو خروج جميع المسلحين من مخيم اليرموك وان يصبح خاليا من السلاح”.

وقال رئيس الوفد الفلسطيني أنور عبد الهادي: “نتعاطى مع المخيمات الفلسطينية كرمزية سياسية لحق العودة ونحن نؤيد إخراج المسلحين من مخيم اليرموك أكبر مخيم في الشتات”.

في هذا السياق، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه من المنتظر أن يبدا إخراج عشرات الحالات المرضية والمصابين من مسلحي المعارضة ومرافقين لهم وعوائلهم من مخيم اليرموك ومناطق محاذية بريف دمشق الجنوبي إلى الشمال السوري.

وأضاف المرصد أنه في مقابل هذه الخطوة سيتم إخراج حالات مماثلة وبعدد متقارب من بلدتي الفوعة وكفريا الموالية للنظام السوري بريف إدلب وذلك ضمن اتفاق جرى التوصل اليه في وقت سابق مع الايرانيين وحزب الله اللبناني.