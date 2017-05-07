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أول تصريح لـ«ماكرون» بعد فوزه برئاسة فرنسا
وزير الاقتصاد الفرنسي إيمانويل ماكرون

أول تصريح لـ«ماكرون» بعد فوزه برئاسة فرنسا

2017-05-07 20:55:50
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أكد الرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون أن فوزه بمنصب الرئيس يبدأ صفحة جديدة من تاريخ فرنسا الطويل لعودة الأمل والثقة من جديد، بحسب أنباء عاجلة في وكالة “رويترز” الإخبارية.

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