احتشد الآلاف من الفرنسيين مساء اليوم الأحد في ساحة متحف اللوفر بوسط باريس للاحتفال بفوز إيمانويل ماكرون بانتخابات الرئاسة الفرنسية بنسبة بلغت 9ر65% من الأصوات، وفق للتقديرات الأولوية.

وأُقيمت منصة كبيرة وشاشات عملاقة أمام هرم متحف اللوفر الزجاجي، حيث من المقرر أن يلقي إيمانويل ماكرون كلمة مدتها نحو عشر دقائق.

وقام فريق حملة زعيم حركة “إلى الأمام” بتوزيع الأعلام الفرنسية وقمصان مكتوب عليها “ماكرون الرئيس” على المواطنين الذين توافدوا بكثافة منذ الساعة السابعة مساء، وسط تواجد كثيف للشرطة خلال هذا الحدث الذي يتولى تغطيته نحو ألفي صحفي من وسائل إعلام فرنسية وعالمية.

وسبق أن أخلت الشرطة - في وقت سابق - غرفة للصحفيين بساحة اللوفر بعد رصد حقيبة مريبة، في إجراء احترازي أتبعه إجراءات أمنية.

يذكر أنه تم حشد 12 ألفا من أفراد الشرطة والدرك لتأمين العاصمة خلال الاحتفالات بفوز رئيس فرنسا الجديد.