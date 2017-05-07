كشف وزير المالية عمرو الجارحي عن ارتفاع حصيلة الضرائب العقارية لتسجل 1.9 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى إبريل من العام المالي الحالي 2016/2017 مقارنة بنحو 900 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق 2015/2016.

وكانت وزارة المالية تستهدف تحقيق حصيلة من الضرائب العقارية بنحو 1.5 مليار جنيه، وفقا لعمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية.

وقال المنير، في مؤتمر صحفي بمركز كبار الممولين اليوم الأحد، إن سياسة وزارة المالية تعتمد بشكل رئيسي على زيادة التوسعات الضريبية وحصر المجتمع، وليست فرض ضرائب جديدة.

وتفرض مصلحة الضرائب العقارية سعر موحد للضريبة بقيمة 10% من القيمة الإيجارية السنوية بعد خصم 30% مصاريف للسكنى، 32% لغير السكنى مقابل جميع المصروفات التى يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما فيها مصاريف الصيانة.

وتعفى المصلحة الوحدة العقارية التى يتخذها المكلف سكنًا رئيسيًا له ولأسرته والتى تقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن24 ألف جنيه بعد تقديمه طلب وبيان الثروة العقارية يتضمن بيانًا بكافة الوحدات التى يتملكها المكلف أو ينتفع بها على مستوى الجمهورية.