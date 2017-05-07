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لوبان تقر بهزيمتها في الانتخابات الفرنسية
ماريان لوبان

لوبان تقر بهزيمتها في الانتخابات الفرنسية

2017-05-07 20:47:00
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أقرت مرشحة اليمين للانتخابات الرئاسية الفرنسية مارين لوبان بالهزيمة، معتبرة أن النتيجة تاريخية للجبهة الوطنية.

وفاز المرشح الوسطي إيمانول ماكرون، اليوم الأحد، برئاسة الجمهورية الفرنسية إثر فوزه على منافسته مرشحة اليمين المتطرف، وفقا لنتائج أولية.

وبذلك يصبح ماكرون (39 عاما) أصغر رئيس في تاريخ فرنسا مع تحقيقه فوزا كبيرا على مرشحة حزب الجبهة الوطنية مارين لوبان (48 عاما).

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