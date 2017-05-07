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أولاند: انتخاب ماكرون أظهر رغبة الفرنسيين في التمسك بقيم الجمهورية
فرانسوا اولاند

أولاند: انتخاب ماكرون أظهر رغبة الفرنسيين في التمسك بقيم الجمهورية

2017-05-07 20:41:23
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قال فرنسوا أولاند الرئيس الفرنسى المنتهية ولايته، إن انتخاب إيمانويل ماكرون أظهر رغبة معظم الفرنسيين فى التمسك بقيم الجمهورية.

وانتخب المرشح الوسطى إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، رئيسا للجمهورية الفرنسية، إثر فوزه على منافسته مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن بنسبة تتراوح بين 65,5% و 66,1% من الأصوات بحسب تقديرات معهدى الاستطلاع “ايفوب” و”هاريس انتراكتيف”.

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