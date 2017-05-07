إذا كنت تعتقد أن الشوفان هو أغنى المواد الغذائية بالألياف فأنت مخطئ، فالخرشوف (الأرضي شوكي) يعتبر من أغنى العناصر الغذائية بالألياف.

تحتوي ثمرة الخرشوف متوسطة الحجم على 7 جرامات من الألياف، وهي تقريباً تمثل 28% من الكمية الموصى بها يومياً، وفوائده لا تقتصر على ذلك ، فهناك 7 فوائد ربما لا يعرفها الكثيرون، حسب “العربية” عن موقع “كير 2”:

1- ينظم معدلات الكوليسترول

يحتوي الخرشوف على السينارين cynarin، وهو الحمض المسؤول عن إنتاج الصفراء في الكبد كما أنه يخفض معدلات الكوليسترول الضار في الجسم، وقد أثبتت دراسة حديثة أن المشاركين الذين تناولوا مستخلص أوراق الخرشوف بانتظام لمدة 12 أسبوعاً، انخفض مستوى الكوليسترول لديهم بحوالي 4.2%.

2- يحسن عملية الهضم

يحسن من الهضم بفضل الألياف والسينارين، كما أن السينارين يساعد في الحد من آلام المعدة التي يسببها عسر الهضم، بينما تقي الألياف من الإمساك والغازات في المعدة.

3- يحسن من وظائف الكبد

يحسن الخرشوف من وظائف الكبد، نظراً لخصائصه المضادة للأكسدة. كما أنه يخفض من خطر الإصابة بسرطان الكبد، وقد أثبتت الدراسات أن الخرشوف يقلل من فعالية خلايا السرطان التي قد تصيب الكبد.

4- يقلل ضغط الدم

يحتوي الخرشوف على البوتاسيوم الذي يحد من تأثير ارتفاع مستوى الصوديوم، والذي يتسبب عادة بارتفاع ضغط الدم، كما أن البوتاسيوم يمنع احتباس المياه في الجسم.

5- غني بفيتامين “C”

الخرشوف غني بفيتامين “C”، حيث إن ثمرة متوسطة من الخرشوف تحتوي على حوالي 25% من الكمية اليومية الموصى بها من فيتامين “C”، الذي يتميز بخصائصه المضادة للأكسدة، كما أنه يساعد في التئام الجروح ويعزز من المناعة.

6- يقلل من مخاطر الإصابة بالزهايمر والخرف

الخرشوف غني بفيتامين “K”، المعروف بخصائصه المضادة لتجلط الدم، كما أنه يحسن من وظائف المخ، ويقلل من مخاطر الإصابة بالزهايمر والخرف، كما أن فيتامين “K” ينظم مستويات الكالسيوم في المخ والعظام، مما يساعد في الوقاية من الزهايمر.

7- يعزز من عملية التمثيل الغذائي

يعزز الخرشوف من عملية التمثيل الغذائي في الجسم، لأنه غني بالمنجنيز الذي يستخدم في عملية أيض الأحماض الدهنية والكوليسترول والأحماض الأمينية، ويستطيع الجسم امتصاص العناصر الغذائية بطريقة فعالة بمساعدة المنجنيز، لذا فإن نقص ذلك العنصر يتسبب في الإصابة بالعديد من الأمراض.