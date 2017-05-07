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بث مباشر.. الزمالك يواجه ذئاب المقاولون في الدوري المصري
50063-الزمالك-والمقاولون

بث مباشر.. الزمالك يواجه ذئاب المقاولون في الدوري المصري

2017-05-07 20:55:23
محيط - أحمد عبد الخالق

يلتقي فريقا الزمالك والمقاولون العرب في لقاء الجولة الـ 28 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم

وأعلن المدير الفني لنادي الزمالك، البرتغالي أجوستو إيناسيو، تشكيل فريقه لمواجهة المقاولون العرب، كالتالي:
حراسة المرمي: أحمد الشناوي.
الدفاع: علي جبر، ومحمود حمدي الونش، ومحمد ناصف، وأسامة إبراهيم.
الوسط: إبراهيم صلاح، ومحمود دونجا، وأيمن حفني، وأحمد رفعت.
الهجوم: ستانلي ومايوكا.

وجاء تشكيل «ذئاب الجبل» كالتالي:
حراسة المرمي: محمود أبو السعود.
الدفاع: إبراهيم القاضي، ورامي عادل، وخالد عبدالرازق، وأحمد علي محمد.
الوسط: عمر جمال، ومحمد فاروق، ومحمد شوقي غريب، وإبراهيم عبدالخالق.
الهجوم: ديديه، وأحمد علي.

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