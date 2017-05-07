"المصري الخليجى" يرعى المشروعات المبتكرة لطلاب جامعة القاهرة2017-05-07 20:35:57
وقع «إي جي بنك» الداعم الرئيسي، مذكرة تفاهم مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة؛ لإنشاء أول “حاضنة أعمال” بالكلية، والذي يعد الأول من نوعه في الجامعات المصرية الحكومية، والهادف إلى تقديم خدمات متكاملة لأصحاب الأفكار المبدعة، وخطط المشروعات المبتكرة من طلاب وخريجي جامعة القاهرة.
جاء ذلك في احتفالية بقاعة أحمد لطفي السيد بجامعة القاهرة، تحت رعاية أ.د هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وشهد الاحتفالية أ.م طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، ونضال عصر الرئيس التنفيذى، والعضو المنتدب لـ«إى جى بنك»، والعديد من السفراء وممثلي المؤسسات الاقتصادية المحلية والدولية.
وتنص مذكرة التفاهم على أن يتولى «إي جي بنك» رعاية أول «حاضنة أعمال» والذي يتضمن رفع الوعي لدى طلاب جامعة القاهرة، بفكرة ريادة الأعمال، وتوعية الشباب بطرق بدء أي مشروع، والتوقيت المناسب له، واستخدام التكنولوجيا وتوظيفها في المشروعات الجديدة، وتقديم الدعم اللازم لبدء المشروعات.
ويعتبر أي جي بنك هو الشريك الرئيسي لحاضنة الأعمال، من خلال توفيره للتمويل والدعم الفني اللازم؛ لدعم أنشطة الحاضنة المختلفة من ورش عمل ودورات تدريبية، وتمويل مبدئي للفرق المشاركة في دورات الحاضنة، كذلك يوفر التمويل الداعم للبحث العلمي، وتوثيق الأنشطة المختلفة؛ للخروج بمخرجات بحثية تساهم في تطوير ودعم ريادة الأعمال بمصر.
وفي هذا السياق، قال نضال عصر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«إي جي بنك» أن البنك تحمس للمشاركة في إنشاء ودعم هذه الحاضنة، مؤكدا أنها ستلعب دورا مهما في الفترة القادمة، وستعطي فرصة ذهبية لكثير من الشباب المبدع، الذي يحتاج فقط إلى التوجيه لتحقيق أحلامه، ويصبح مساهما إيجابيا في الاقتصاد المصري، حيث إن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص البنك على تقديم الدعم للشباب من رواد الأعمال في مصر الذين هم على رأس أولويات البنك.
وأضاف أن “إي جي بنك” قدم مؤخرا أكبر وأهم مبادرة لدعم شباب رواد الأعمال في مصر، من خلال إطلاق مسابقة (هنا الشباب) بالتعاون مع قناة سي بي سي، وفي حضور لجنة من كبار وأشهر العاملين في مجال إدارة الأعمال في مصر؛ لاكتشاف المبدعين، وأصحاب الأفكار الخلاقة؛ لدعم مشروعاتهم.
يذكر أن “إي جي بنك” هو بنك شاب، بأفكار شابة وخدمات متميزة للشباب، حيث يفخر البنك بأن أغلب قياداته من الشباب، ويقدم خدمات غير مسبوقة لشباب مصر، تتناسب مع التقدم التكنولوجي والتطور في طريقة تفكير الشباب.
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