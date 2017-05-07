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ميركل لماكرون على "تويتر": "فوزك فوز للصداقة بين البلدين"
انجيلا ميركل

ميركل لماكرون على "تويتر": "فوزك فوز للصداقة بين البلدين"

2017-05-07 20:36:08
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أفادت فضائية “العربية”، فى خبر عاجل لها، أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خاطبت إيمانويل ماكرون عبر موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، بقولها:” “فوزك فوز للصداقة الفرنسية – الألمانية”.

وانتخب المرشح الوسطى إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، رئيسا للجمهورية الفرنسية، إثر فوزه على منافسته مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن بنسبة تتراوح بين 65,5% و 66,1% من الأصوات، بحسب تقديرات معهدى الاستطلاع “ايفوب” و”هاريس انتراكتيف”.

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