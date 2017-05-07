بالصور.. مصر تتوج بلقب البطولة الإفريقية للرماية على الأطباق المروحية2017-05-07 21:05:12
اختتمت اليوم الأحد، منافسات البطولة الإفريقية الرابعة للرماية على الأطباق المروحية، التي تستضيفها مصر في الفترة من 4 وحتى 7 مايو الجاري على ملاعب نادي الصيد بـ6 أكتوبر، بمشاركة عدد ضخم من الرماة من 8 دول هم مصر (البلد المضيف)، بلجيكا، إيطاليا، إنجلترا، أرمينيا، لبنان، ليبيا، سوريا.
وحضر حفل الختام عدد كبير من المسئولين لتكريم الأبطال، حيث حضر المهندس شريف العريان، رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث، وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، والمهندس حازم حسني، رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للرماية.
وشهدت المنافسات سيطرة مصرية على المراكز الاولى والميداليات حيث حصدت مصر 13 ميدالية من أصل 15 ميدالية في جميع المراحل العمرية، ففي منافسات الناشئين فاز الرامي الإنجليزي تشارلز بموفريت، بالمركز الأول والميدالية الذهبية، وتوج المصري موسى رمضان بالمركز الثاني والميدالية الفضية، فيما حل الرامي صلاح عبد السلام بالمركز الثالث محققًا الميدالية البرونزية.
وفي منافسات الرجال مفتوح، توج وئام محسن بالمركز الأول والميدالية الذهبية بعد منافسة شرسة مع الرامي المصري ساركياس مارتيان، والذي حل في المركز الثاني محققًا الميدالية الفضية، فيما حل الرامي المصري عمرو أبو العز في المركز الثالث محققًا الميدالية البرونزية.
وفي منافسات السيدات، توجت البلجيكية صوفي رينارد بالمركز الأول والميدالية الذهبية، متفوقة على المصرية آيه القداح التي حققت الفضية، فيما جاءت المصرية ريم سفر في المركز الثالث محققة الميدالية البرونزية.
كما شهدت منافسات الرواد فوق السن 65 سنة (سوبر فيترون) سيطرة مصرية كاملة على المراكز الأولى، حيث حقق رائد ميخائيل المركز الأول متوجًا بالميدالية الذهبية فيما جاء الرامي المصري بيردج ميسكادجيان ثانيًا محققًا الميدالية الفضية، وحل الرامي المصري ميساك ليليكيان في المركز الثالث محققًا الميدالية البرونزية.
كذلك شهدت منافسات الرواد فوق السن 55 سنة (فيترون) سيطرة مصرية كاملة على المراكز الأولى، حيث حقق طارق كراوية المركز الأول متوجًا بالميدالية الذهبية فيما جاء حليم أبو سيف ثانيًا محققًا الميدالية الفضية، وحل هاري فارتان في المركز الثالث محققًا الميدالية البرونزية.
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