أكدت شبكة “سكاي نيوز” في خبر عاجل، منذ قليل، فوز مرشح الوسط إيمانويل ماكرون بانتخابات الرئاسة الفرنسية.

وأظهرت النتائج النهائية لانتخابات الرئاسية، حصول ماكرون «وسط» على نسبة 65.5% من أصوات الناخبين، مقابل 34.5% لمنافسته مارين لوبان «يمين».