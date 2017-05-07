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فرنسا تعلن فوز "ماكرون" بعرش الإليزيه
ماكرون ولوبان

فرنسا تعلن فوز "ماكرون" بعرش الإليزيه

2017-05-07 20:18:57
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أكدت شبكة “سكاي نيوز” في خبر عاجل، منذ قليل، فوز مرشح الوسط إيمانويل ماكرون بانتخابات الرئاسة الفرنسية.

وأظهرت النتائج النهائية لانتخابات الرئاسية، حصول ماكرون «وسط» على نسبة 65.5% من أصوات الناخبين، مقابل 34.5% لمنافسته مارين لوبان «يمين».

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