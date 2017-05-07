تقع معهد “إبسوس” المختص بأبحاث السوق واستطلاع الرأي فوز إيمانويل ماكرون بالجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الفرنسية مع حصوله على أكثر من 63% من الأصوات.

ونشرت صحيفة “Libre Belgique” البلجيكية هذه البيانات قبل نصف ساعة من إعلان نتائج الانتخابات بصورة رسمية، مشيرة إلى أن نتيجة منافسة ماكرون، مارين لوبان، لن تتجاوز 40% من الأصوات.

كما يشير خبراء إلى ضعف غير مسبوق لمشاركة الفرنسيين في الجولة الثانية من الانتخابات، حيث يتوقع أن تبلغ نسبة عدم مشاركة الناخبين 26%.