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النتائج الأولية تشير إلى فوز "ماكرون" وسط مشاركة ضعيفة
وزير الاقتصاد الفرنسي إيمانويل ماكرون

النتائج الأولية تشير إلى فوز "ماكرون" وسط مشاركة ضعيفة

2017-05-07 20:14:28
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تقع معهد “إبسوس” المختص بأبحاث السوق واستطلاع الرأي فوز إيمانويل ماكرون بالجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الفرنسية مع حصوله على أكثر من 63% من الأصوات.

ونشرت صحيفة “Libre Belgique” البلجيكية هذه البيانات قبل نصف ساعة من إعلان نتائج الانتخابات بصورة رسمية، مشيرة إلى أن نتيجة منافسة ماكرون، مارين لوبان، لن تتجاوز 40% من الأصوات.

كما يشير خبراء إلى ضعف غير مسبوق لمشاركة الفرنسيين في الجولة الثانية من الانتخابات، حيث يتوقع أن تبلغ نسبة عدم مشاركة الناخبين 26%.

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