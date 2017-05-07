فاز الفريق الأول لسيدات كرة السلة بالنادي الأهلي، بقيادة مديره الفني إيهاب الألفي، على نظيره هليوبوليس، والذي يقوده فنيا علي هاشم، بنتيجة 72 - 54، في ثالث جولات الدورة المجمعة الأولى من نهائيات دوري سوبر السيدات للموسم الحالي 2016 - 2017.

أقيم اللقاء على صالة نادي سبورتنج السكندري.

وارتفع رصيد سيدات المارد الأحمر للنقطة رقم 9، فيما أصبح رصيد هليوبوليس 5 نقاط فقط.

ومن المقرر أن تحصل جميع الفرق على راحة غدا، قبل أن تقام الجولة الرابعة بعد غد الثلاثاء.