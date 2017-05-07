فضيحة تبرع شركة "كوكا كولا" لليمين المتطرف في إسرائيل2017-05-07 20:09:15
كشفت صحيفتا “يديعوت أحرنوت” و”هآرتس” الإسرائيليتان عن أن شركة “كوكا كولا” تبرعت بمبلغ خمسين ألف شيكل لحركة “إم تيرتسو” اليمينية المتطرفة، وحاولت الشركة إبقاء هذا التبرع سريا.
وأكدت صحيفة “هآرتس” على أن “إم تيرتسو” كانت ضالعة من وراء الكواليس في طرح أعضاء كنيست من أحزاب اليمين لأربعة مشاريع قوانين ضد منظمات حقوقية إسرائيلية، وأنها شنت حملة إعلامية ضد “الصندوق الجديد لإسرائيل” الذي يمول هذه المنظمات الحقوقية.
وأضافت الصحيفة، أن رئيس مؤتمر حزب ميرتس، أوري زاكي، هو ناشط سابق في منظمة “بتسيلم” لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، توجه قبل شهر إلى مسجل الجمعيات وطالبه بالكشف عن قائمة التبرعات السرية لحركة “إم تيرتسو” المسجلة كجمعية.
وتلقى زاكي مؤخرا ردا من مسجل الجمعيات، ورد فيه أن شركة “كوكا كولا” في إسرائيل، تبرعت بمبلغ 50 ألف شيكل إسرائيلي لجمعية “إم تيرتسو” في العام 2015، مشيرة إلى أن “إم تيرتسو” و”كوكولا” طالبتا بفرض السرية على هذا التبرع.
من جهتها، قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إن “شركة كوكا كولا” رفضت التعقيب، على هذه الأنباء.
يشار إلى أن “إم تيرتسو”، التي تعمل كمنظمة لخدمة أحزاب اليمين الإسرائيلي، وخاصة حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بادرت إلى طرح مشاريع القوانين العنصرية والمعادية للديمقراطية، وخاصة القوانين التي تسعى إلى ملاحقة منظمات حقوق الإنسان التي تكشف وتفضح وتوثق الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين. وتقوم “إم تيرتسو” بملاحقة سياسية للمنظمات الحقوقية الإسرائيلية من خلال التضييق على إمكانيات تمويل هذه المنظمات.
-
حازم عبدالعظيم يوجه رسالة إلى «باسم يوسف».. ماذا طلب منه؟!
وجّه المحلل السياسي “حازم عبد العظيم” رسالة إلى الإعلامي الساخر “باسم يوسف”، مؤكدًا على ضرورة ظهوره قبل الانتخابات الرئاسية. وقال “عبد العظيم” عبر حسابه الشخصي ...Sun, 07 May 2017 10:51:26 GMT
-
الإسكان: سحب 2579 كراسة شروط لمدينتي ناصر أسيوط وغرب قنا - محيط
أكد الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن 673 حاجزًا دفعوا مقدمات الحجز بمدينة ناصر الجديدة بغرب أسيوط، و377 حاجزًا دفعوا مقدمات ...Sun, 07 May 2017 10:36:50 GMT
-
التحقيقات: «ماس كهربائي» وراء حريق قطار الصعيد
دفعت الحماية المدنية بــ4 سيارات إطفاء لموقع حريق قطار vip والمتجه من القاهرة إلى أسوان، بمركز دشنا شمال محافظة قنا بسبب ماس كهربائي. كان اللواء صلاح الدين حسان، مدير ...Sun, 07 May 2017 10:39:26 GMT
-
شريف سامي:تواصل مستمر بين الرقابة المالية والبنك المركزيSun, 07 May 2017 09:09:01 GMT
-
إلزام توفيق عكاشة بدفع 500 جنيه شهرياً بدل فرش لأبنه
قررت محكمة أسرة مدينة نصر برئاسة المستشار أحمد القاضى وعضوية المستشارين محمد قسم الله وهبة صلاح بإلزام البرلمانى السابق واﻹعلانى توفيق عكاشة بدفع 500 جنيه شهريا ...Sun, 07 May 2017 10:05:37 GMT
-
لماذا تشعر بالبرد أثناء جلوسك على الشاطئ في الصيف؟
أكد البروفيسور الفرنسي فيليب هومبير ، طبيب الأمراض الجلدية ورئيس الجمعية الدولية للصيدلة الجلدية، أن السبب وراء شعور بعض الأشخاص بالبرودة أثناء جلوسهم على شاطئ ...Sun, 07 May 2017 10:01:54 GMT
-
مصرع وإصابة 20 شخصاً في حادث مروع بالإسكندرية
أعلنت وزارة الصحة والسكان صباح اليوم عن وفاة 8 مواطنين وإصابة 12 آخرين في حادث تصادم عدة سيارات بالطريق الدولي بمنطقة الدخيلة بمحافظة الإسكندرية. وصرح الدكتور أحمد ...Sun, 07 May 2017 08:08:35 GMT
-
ميدو: قادر على تحقيق الإنجازات مع الاهلي - محيط
أكد أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق وادي دجلة، أنه قادر على تحقيق العديد من الإنجازات والبطولات حال توليه القيادة الفنية للنادي الأهلي. وقال ميدو،…Sun, 07 May 2017 09:35:40 GMT
-
الأهلي يعسكر ببرج العرب الخميس استعدادًا لزانكو
أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام البدري قرر الدخول في معسكر مغلق لمدة يومين بمدينة الإسكندرية قبل مواجهة زاناكو ...Sun, 07 May 2017 12:00:51 GMT