أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، اليوم الأحد، أن نسبة الإقبال في الجولة الثانية والحاسمة لانتخابات الرئاسة الفرنسية، أقل من الجولة الأولى.

وقالت الوزارة، إن نحو 3ر65% من الناخبين المسجلين في البر الرئيسي لفرنسا، قد أدلوا بأصواتهم بحلول الساعة الخامسة مساء، مقابل 4ر69% في نفس التوقيت أثناء الجولة الأولى التي أجريت قبل أسبوعين.

وكانت نسبة الإقبال في انتخابات الرئاسة الأخيرة، التي أجريت في عام 2012 خلال ذلك التوقيت قد بلغت 72%.

وكانت هناك توقعات، بأن تشهد هذه الجولة بين مرشح الوسط الليبرالي، إيمانويل ماكرون، ومرشحة اليمين المتطرف، مارين لوبان، معدلات امتناع عالية عن التصويت، حيث لا يجد ناخبو اليسار أو المحافظون أنفسهم متحمسين لأي من المرشحين