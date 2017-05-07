أعلن المدير الفني لنادي روما تشكيلة فريقه التي ستواجه نظيره اي سي ميلان في الجولة الـ 35 من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم “كالتشيو”.

وشهدت التشكيلة تواجد المصري الدولي محمد صلاح في التشكيلة الأساسية.

وجاءت التشكيلة على النحو التالي:

حراسة المرمى: تشيزني

الدفاع: مانولاس، ايمرسون، فازيو، خيسوس.

الوسط: باريدس، دي روسي، ناينجولان، بيروتي.

الهجوم: دجيكو، محمد صلاح