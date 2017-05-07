تسببت العواصف والأمطار التي اجتاحت شمال مدينة قوانجتشو عاصمة مقاطعة “قوانجدونج” بجنوب الصين، منذ صباح اليوم الأحد، في تشريد حوالي 7 آلاف شخص وانهيار 172 منزلا.

وذكر مركز الأرصاد الجوية بالمقاطعة أن العواصف والأمطار أدت إلى انهيارات أرضية في مناطق جبلية، في الوقت الذي غمرت فيه مياه الأمطار الغزيرة عددا من البلدات.

وبحسب المصادر الإعلامية الصينية تم إرسال قوات الشرطة وفرق الإنقاذ من الفيضانات إلى المناطق المنكوبة ولكن حتى الآن لم يتم تسجيل أية خسائر.

وذكر مكتب قوانجتشو للسيطرة على الفيضانات أنه تم إصلاح سد في منطقة هوادو، وحث خبراء الأرصاد السلطات المحلية على التأهب لوقوع أية حالات طوارئ؛ حيث من المتوقع سقوط المزيد من الأمطار الغزيرة على المنطقة غدا وبعد غد.

من ناحية أخرى، لقي 3 أشخاص مصرعهم، وحوصر 18 آخرون في باطن الأرض، اليوم الأحد، جراء حادث داخل منجم فحم في مقاطعة هونان بوسط الصين.

وأفادت السلطات المحلية - في بيان اليوم - بأن الحادث وقع في حوالي الساعة 11 صباحا بتوقيت بكين، في المنجم الواقع في بلدة هوانجفنجتشياو بمحافظة يوكسيان، وأدى إلى إصابة العديد من العمال بالتسمم بالغاز.

وأضافت أن رجال الإنقاذ تمكنوا من إخراج 32 شخصا من باطن المنجم، لكن ثلاثة منهم لفظوا أنفاسهم الأخيرة، أما الآخرون فما زالوا بالمستشفى لتلقي العلاج الطبي اللازم ووصفت حالتهم الصحية بالمستقرة.

ووفقا لوكالة الأنباء الصينية الرسمية “شينخوا” فإن أعمال الإنقاذ ما زالت جارية، وتقوم السلطات حاليا بالتحقيق في الحادث.