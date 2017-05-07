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كيف استعدت التموين لشهر رمضان؟
سلع غذائية ‎ـ سوبر ماركت‎

كيف استعدت التموين لشهر رمضان؟

2017-05-07 20:49:47
كتب - متابعات

أكد اللواء محمد علي، مساعد مدير الإدارة العامة لشرطة التموين، أنهم استعدوا لشهر رمضان منذ بداية شهر رجب، مشيرًا إلى أنهم قاموا بعدة حملات أمنية على كافة الأسواق على مستوى كافة المحافظات.

وأوضح في مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع عبر فضائية “الحياة”، اليوم الأحد، أنه تم تنقية 75% من الأسواق من كافة السلع التي قد تؤثر على صحة الإنسان، فضلا عن تحرير محاضر لكل المخالفين.

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