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ننشر تصديق الرئيس على إعادة تشكيل " العليا للإصلاح التشريعي" في الجريدة الرسمية
السيسي في عيد العمال

ننشر تصديق الرئيس على إعادة تشكيل " العليا للإصلاح التشريعي" في الجريدة الرسمية

2017-05-07 19:53:13
خاص: محيط

الجريدة الرسمية تنشر تصديق السيسي على إعادة تشكيل «الإصلاح التشريعي»
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 17 والصادر اليوم الأحد، تصديق الرئيس على إعادة تنظيم وتشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي.

يأتي ذلك بعد الإطلاع على قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.

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