أبدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، سعادتها باقرار قانون الاستثمار رسميا من جانب مجلس النواب.

وقالت سحر نصر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع على شاشة “الحياة”، اليوم الأحد، أنها ستستغل وجود القانون لجذب مزيد من الاستثمارات لمصر، وطمأنة المستثمرين، مؤكدة أن وجود قانون الاستثمار سيقوي موقف مصر خلال مفاوضاتها مع المستثمرين.

وشددت سحر نصر على أنه لا صحة لما تردد حول وجود خلاف بينها وبين وزير المالية بسبب قانون الاستثمار، موضحة أنها بصفتها الوزير المختص ستضع اللائحة الداخلية للقانون قبل تصديق رئيس الوزراء عليها، مضيفة أنه يمكن الآن وضع خريطة استثمارية متكاملة بعد إقرار القانون.