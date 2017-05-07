

قال هاني أباظة- عضو مجلس النواب، وعضو لجنة التعليم، أن مقترح دمج التعليم الأزهري بالتعليم العام أمر مرفوض، ولا يمكن أن يوافق عليه أحد، موضحا أنه هناك ثوابت تجمع التعليم الأزهري بالعام، وهو بناء الشخصية المصرية، وغرس روح الوحدة الوطنية، وقبول الآخر والثقة بالنفس، والأمل في الغد.

وأكد في تصريح لـ«فيتو» أن هناك مواد لا يمكن تدريسها بتعمق كبير، خاصة بأمور الدين، إلا في التعليم الأزهري، مثل السنة والفقه والتشريع الإسلامي وعلم الحديث، وبالتالي المطالبة بدمج التعليم الأزهري مع العام، لن يؤدي إلا إلى شيوع فكر التيارات المتطرفة.