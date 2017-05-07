أعلن صلاح فضل، رئيس مجلس أمناء حزب المصريين الأحرار، عن انضمام د. أسامة الغزالي حرب، لعضوية مجلس الأمناء.

وقال فضل فى بيان، مساء اليوم، الأحد، إن مجلس الأمناء سيشرع فى ممارسة مهامه كما وردت فى لائحة الحزب، وترك دفة قيادة الحزب للقيادات المنتخبة من قبل الجمعية العمومية، انتظارا لقيام لجنة الأحزاب بدورها، وقطع الطريق على القيادات المنتهي ولايتها، والتى تنتحل صفة رئيس الحزب، وأمينه العام، وعضوية هيئته العليا، حتى تعود الأمور لمسارها الصحيح، بحسب البيان.

أكد المجلس فى هذ الصدد، أنه توخى كامل الدقة فى مراعاة لائحة النظام الأساسى للحزب، عند تحديده للأعضاء الذين شاركوا في هذه الانتخابات، والتزامه بالشفافية التامة فى إجرائها، حفاظا على الشرعية وتوخيا لسلامة إجراءاته القانونية.

وبعث رئيس مجلس أمناء حزب المصريين الأحرار، نيابة عن المجلس، برسالة تهنئة للدكتور محمود العلايلى، رئيس الحزب وأحمد سامر، الأمين العام، وأعضاء الهيئة العليا، بعد منحهم الثقة من قبل أعضاء الجمعية العمومية، لقيادة حزب المصريين الأحرار فى المرحلة المقبلة.

ووجه رئيس مجلس الأمناء الشكر للمستشار جميل برسوم، رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، وأعضاء لجنته وجمعيات المجتمع المدنى، التى راقبت سير العملية الانتخابية.

كما أكد المجلس دعمه الكامل لمسيرة الدولة المصرية، وسعيها لاستكمال مشروعها المستقبلى فى الإصلاح الاقتصادى والتنمية المستدامة، والحفاظ على كيان الدولة المصرية وأمنها، وإفشال مخططات كل قوى الشر.