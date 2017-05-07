 Moheet on google
الأحد 7 مايو 2017 08:25 مساءً
روابط سريعة
مجلس أمناء "المصريين الأحرار" يؤكد دعمه للدولة ويعلن انضمام أسامة الغزالي حرب
اسامة الغزالي حرب - اسامة الغزالى حرب

مجلس أمناء "المصريين الأحرار" يؤكد دعمه للدولة ويعلن انضمام أسامة الغزالي حرب

2017-05-07 19:38:23

أعلن صلاح فضل، رئيس مجلس أمناء حزب المصريين الأحرار، عن انضمام د. أسامة الغزالي حرب، لعضوية مجلس الأمناء.

وقال فضل فى بيان، مساء اليوم، الأحد، إن مجلس الأمناء سيشرع فى ممارسة مهامه كما وردت فى لائحة الحزب، وترك دفة قيادة الحزب للقيادات المنتخبة من قبل الجمعية العمومية، انتظارا لقيام لجنة الأحزاب بدورها، وقطع الطريق على القيادات المنتهي ولايتها، والتى تنتحل صفة رئيس الحزب، وأمينه العام، وعضوية هيئته العليا، حتى تعود الأمور لمسارها الصحيح، بحسب البيان.

أكد المجلس فى هذ الصدد، أنه توخى كامل الدقة فى مراعاة لائحة النظام الأساسى للحزب، عند تحديده للأعضاء الذين شاركوا في هذه الانتخابات، والتزامه بالشفافية التامة فى إجرائها، حفاظا على الشرعية وتوخيا لسلامة إجراءاته القانونية.

وبعث رئيس مجلس أمناء حزب المصريين الأحرار، نيابة عن المجلس، برسالة تهنئة للدكتور محمود العلايلى، رئيس الحزب وأحمد سامر، الأمين العام، وأعضاء الهيئة العليا، بعد منحهم الثقة من قبل أعضاء الجمعية العمومية، لقيادة حزب المصريين الأحرار فى المرحلة المقبلة.

ووجه رئيس مجلس الأمناء الشكر للمستشار جميل برسوم، رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، وأعضاء لجنته وجمعيات المجتمع المدنى، التى راقبت سير العملية الانتخابية.

كما أكد المجلس دعمه الكامل لمسيرة الدولة المصرية، وسعيها لاستكمال مشروعها المستقبلى فى الإصلاح الاقتصادى والتنمية المستدامة، والحفاظ على كيان الدولة المصرية وأمنها، وإفشال مخططات كل قوى الشر.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3