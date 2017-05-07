قالت صحيفة «لوسوار» البلجيكية إن الفرنسيين في الخارج صوتوا بكثافة لصالح المرشح المستقل إيمانويل ماكرون، ضد منافسته مرشحة «الجبهة الوطنية» مارين لوبان، وبنسب متراوحة، وصلت أحيانًا إلى 95% في بعض مراكز الاقتراع، في أقاليم ما وراء البحار الفرنسية.

وحسب الصحيفة، فإن الفرنسيين في محافظات ومقاطعات ما وراء البحار، والولايات المتحدة وكندا، صوتوا بقوة لصالح ماكرون، على حساب لوبان.

وفي جزيرة سانت بيار وميكلان في أمريكا الجنوبية، فاز ماكرون بـ 63.3% من الأصوات، وفي جزيرة سانت بارت فاز بـ58.4%، وفي سانت مارتن حقق ماكرون 67.6%، و75.1% في غوادلوب، وتقدم ماكرون في المارتنيك بـ 77.5%، 65% في جزيرة جوايانا المجاورة للبرازيل.

وفي الولايات المتحدة، حقق ماكرون 94.7% في نيويورك، و92% في شيكاغو، و95.7% في بوسطن.

أما في كندا، فحقق مرشح الوسط، 90% في مكتبي أوتاوا ومونتريـال.