

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاعا في درجات الحرارة، ليسود غدا الإثنين، طقس حار على شمال البلاد، حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا، على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة وشمال الصعيد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا، والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة تنشط أحيانًا على أقصى الغرب.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج به من متر إلى مترو ونصف والرياح السطحية تكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج به من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 21 37

الإسكندرية 19 30

مطروح 17 28

بورسعيد 19 27

دمياط 19 28

بلطيم 19 33

الإسماعيلية 19 37

السويس 19 38

العريش 15 34

نخل 12 34

طابا 13 35

الطور 25 32

مرسي علم 24 31

الغردقة 25 34

شرم الشيخ 26 34

رفح 14 33

كاترين 13 29

سيوة 18 40

المنيا 18 37

الفيوم 18 38

رأس سدر 20 34

أبوسمبل 22 38

وسط الدلتا 20 36

أسيوط 19 37

سوهاج 20 37

الأقصر 21 39

أسوان 23 39

شلاتين 22 34

حلايب 24 32

الوادى الجديد 20 39

قنا 22 39

نويبع 23 35

السلوم 19 36