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الأسهم العربية تغلق على تراجع تأثرا بسعر النفط
بورصات عربية

الأسهم العربية تغلق على تراجع تأثرا بسعر النفط

2017-05-07 19:31:39
محيط ووكلات

أغلقت أسواق الأسهم العربية، الأحد، على تراجع مع تأثر الأسواق سلبا على معنويات المتعاملين في السوق بسبب تراجع أسعار النفط.
وهبط المؤشر السعودي بنسبة 0.97 في المئة عند 6857.15 نقطة.

وفي الكويت، أغلقت مؤشرات بورصة الكويت على انخفاض كبير، وأغلق المؤشر الكويتي الرئيس منخفضا 2.8 في المئة ليصل إلى 6564.66 نقطة، كما هبط مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 2.5 في المئة إلى 883.68 نقطة.

ونزل مؤشر دبي 0.5 في المئة بعد هبوط سهم “دريك أند سكل” 8.6 في المئة إلى 0.405 درهم إثر اجتماع المساهمين، فيما هبط مؤشر أبوظبي 0.3 في المئة مع هبوط دانة غاز 2.3 في المئة.

وفقد مؤشر قطر 0.7 في المئة، وسجل تراجعا للجلسة الرابعة على التوالي، ونزل سهم الخليج الدولية للخدمات 3.9 في المئة إلى 23.98 ريال وهو أقل مستوى له في 4 سنوات.

وفي مصر، أغلق المؤشر المصري الرئيسي منخفضا 0.14 في المئة عند 12692.15 نقطة، فيما صعد المؤشر الثانوي 0.95 في المئة.

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