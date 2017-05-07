انتهت اليوم الأحد في تمام السابعة مساء بالتوقيت المحلي لفرنسا، عمليات التصويت في أغلب اللجان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسة الفرنسية، التي يتنافس فيها إيمانويل ماكرون (وسط) ومارين لوبان (يمين متطرف)، بينما يستمر الاقتراع حتى الساعة الثامنة مساء في بعض المدن الكبرى من بينها العاصمة باريس.

وقد بدأت على الفور عملية فرز الأصوات في اللجان التي أغلقت أبوابها، على أن تُعلن النتائج أول بأول.

وكان الناخبون في فرنسا قد توافدوا منذ الثامنة صباحا على اللجان الانتخابية المنتشرة في جميع أنحاء البلاد، والبالغ عددها 66546 لجنة وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة؛ حيث إنه للمرة الأولى تُجرى الرئاسيات الفرنسية تحت نظام الطوارئ الساري في البلاد منذ هجمات نوفمبر 2015 الإرهابية.

وبحسب التقديرات، فإن نسبة المشاركة في الدورة الثانية بلغت نحو 74%، في مقابل 80.35 % في عام 2012.