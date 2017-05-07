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سوسو يقود ميلان أمام ذئاب روما في الدوري الإيطالي
سوسو لاعب ميلان

سوسو يقود ميلان أمام ذئاب روما في الدوري الإيطالي

2017-05-07 20:08:20

أعلن فينتشينزو مونتيلا المدير الفني لفريق اي سي ميلان تشكيلة فريقه التي ستواجه نظيره اي اس روما في لقاء الجولة الـ 35 من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم “كالتشيو”.

وجاءت التشكيلة لتضم:

حراسة المرمى: دوناروما.

الدفاع: باليتا ، زاباتا ، دي تشيليو ، كالابريا.

الوسط: سوزا ، ماتياس ، بازاليتش ، سوسو .

الهجوم: ديولفيو ، لابادولا

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