قفز فريق فرايبورج للمركز الخامس بالدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا)، عقب تغلبه على شالكه 2-0، اليوم الأحد، في المرحلة الـ32 من المسابقة، والتي شهدت أيضًا تعادل هوفنهايم وماينز سلبيًا.

وبات فرايبورج قريبًا من التأهل المباشر للعب في دور المجموعات بالدوري الأوروبي، بعدما رفع رصيده إلى 47 نقطة، بفارق نقطة أمام هيرتا برلين صاحب المركز السادس، المؤهل للدور التمهيدي بالبطولة.

وتوقف رصيد شالكه عند 41 نقطة في المركز العاشر، بفارق الأهداف أمام آينتراخت فرانكفورت، وتضاءلت فرصه في اللعب بالبطولات الأوروبية خلال الموسم المقبل.

ويدين فرايبورج بالفضل في هذا الفوز للاعبه فلوريان نايديرليشنير، الذي سجل هدفي فريقه في الدقيقتين 22، و31 من ركلة جزاء.