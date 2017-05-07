أحتل إسلام حامد لاعب المنتخب الوطني للخماسي الحديث المركز السادس وذلك خلال مشاركتة في منافسات بطولة كأس العالم، التي من المقرر إقامتها في المجر، خلال الفترة من الفترة من ٤ إلى ٨ مايو الحالي.

وجاء احتلال “حامد” في المركز السادس برصيد 1435 نقطة، فيما احتل شريف رشاد المركز 12 في نفس البطولة برصيد 1422 نقطة.

وتضم بعثة المنتخب الوطني حسين جمال رئيسا للبعثة، رؤوف حسام مديرا فنيا، وسامح مجدي مدرب سلاح، فضلا عن اللاعبين ياسر حفني، وإسلام حامد، وشريف ياسر، وأحمد أشرف، واللاعبات هايدى عادل، وسندس طارق، ومريم عامر.

كان المنتخب الوطني قد بدأ الموسم بخوض النسخة الثانية من البطولة التي أقيمت في القاهرة مارس الماضي.

وحقق إسلام حامد أفضل النتائج المصرية في كأس العالم، بحصوله على المركز السادس في منافسات فردي الرجال، وحققت هايدى عادل المركز الثامن في منافسات فردي السيدات، بالإضافة إلى المركز السابع الذي حققه عمر عبد المجيد وسندس أبو بكر في منافسات الزوجي المختلط.