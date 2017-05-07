أكد الاعلامى أحمد شوبير، أن مصر أصبحت فى مأزق حقيقى وباتت مهددة بإيقاف النشاط الرياضى، بسبب الدعوى القضائية التي رفعها مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادى الزمالك مطالبا بإعادة مباراة فريقه أمام المقاصة.

وتابع شوبير خلال برنامجه ” مسا مصر ” والذى يذاع عبر أثير ” راديو مصر ” أننا أصبحنا فى أزمة حقيقية، مشيرا إلى أنها اول مرة فى تاريخ الكرة المصرية تحدث أن يحتج فريق على نتيجة مباراته فى دعوى قضائية، مطالبا بسرعة حل الأزمة فى اسرع وقت، وإلا سنعطى الفرصة للاتحاد الدولى لتجميد النشاط الرياضى فى مصر.