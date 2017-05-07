تمكن مسؤولو الأمن بمطار القاهرة الدولي اليوم، الأحد، من ضبط راكب حاول تهريب طائرة صغيرة مزودة بكاميرا فيديو دقيقة، تُستخدم في أغراض التجسس، وذلك أثناء عودته من الكويت.

وذكرت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب رحلة مصر للطيران رقم 613 والقادمة من الكويت، وبتفتيش حقيبة الراكب “س. م”، تم العثور على الطائرة الصغيرة المزودة بكاميرا فيديو دقيقة محظور حيازتها طبقًا للقانون.

وأشارت المصادر إلى أنه تمت مصادرة الطائرة والكاميرا، وتحرير محضر جمركي للراكب.