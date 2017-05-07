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لماذا تعتبر زيارة السيسي إلى الكويت هامة؟
السيسي ـ صباح الاحمد الصباح

لماذا تعتبر زيارة السيسي إلى الكويت هامة؟

2017-05-07 19:32:58
كتب - متابعات

أكد يوسف العميري، رئيس بيت الكويت للأعمال الوطنية، ومؤسس مبادرة خليجيون في حب مصر، أن زيارة الرئيس السيسي إلى دولة الكويت خلال جولته الخليجية تعد زيارة هامة، وتأتي في توقيت هام خاصة في ظل الأحداث التي تمر بها المنطقة.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع على شاشة “الحياة”، اليوم الأحد، إلى أن حفاوة استقبال الرئيس المصري من أمير الكويت دلاله على مكانته الكبيرة، معتبرا أن جولة السيسي إلى دولة الخليج هى أكبر رد على الإعلام الأسود الذي يحاول تشوية العلاقة المصرية الخليجية.

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