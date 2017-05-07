تفقد وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد الدين، يرافقه محافظ الشرقية اللواء خالد سعيد، اليوم الأحد، مشروع تطوير مستشفى الصحة النفسية وعلاج الإدمان بقرية “العزازي” بمركز أبو حماد التابع لمحافظة الشرقية، وذلك في إطار المشروعات التنموية والخدمية التي تُنفذ على أرض المحافظة.

واطمأن وزير الصحة والمحافظ، خلال جولتهما في منشآت المستشفى، على كافة الأعمال والتشطيبات النهائية، وقرر الوزير تزويد المكتبة الملحقة بمبنى المستشفى ببنك المعرفة ليستفيد منه الأطباء والمرضى.

وصرح المحافظ اللواء خالد سعيد بأن المستشفى مقامة على مساحة 5 أفدنة، وبدأ تنفيذ مشروع تطويره منذ عام 2004 بتكلفة 66 مليونا و500 ألف جنيه، وتضم 386 سريرا لعلاج حالات الصحة النفسية والإدمان ومعمل لإجراء التحاليل اللازمة للمرضى، علاوة على مسرح روماني مميز وملاعب وحديقة واستراحات للزوار ومبنى إداري، لافتا إلى أنها تعد أول مستشفى للصحة النفسية والإدمان يتم إقامته خارج القاهرة.