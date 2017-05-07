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آلاف البلجيكيين يحتجون ببروكسل على إجراءات التقشف
الشرطة البلجيكية

آلاف البلجيكيين يحتجون ببروكسل على إجراءات التقشف

2017-05-07 18:49:44
متابعات

شارك آلاف البلجيكيين في مظاهرة، اليوم الأحد، في شوارع العاصمة بروكسل، تنديدًا بسياسة التقشّف التي تطبقها الحكومة الفيدرالية بالبلاد.

وتوافد الآلاف من مدن مختلفة إلى بروكسل، تلبية لنداء عدد من المنظمات المدنية.

وبحسب مراسل “الأناضول”، فقد بلغ عدد المتظاهرين نحو 5 آلاف بلجيكي، توافد معظمهم من مدن آنويرس، لييج، غينت، شارلوروا، لوفان، وألست، إلى بروكسل.

وطالب المتظاهرون الحكومة الفيدرالية، بتطبيق سياسات اقتصادية بديلة، وإيجاد حلول للاحتباس الحراري، وتوسيع نطاق الديمقراطية والخدمات العامة في البلاد.

وحسب “الأناضول” شارك في المظاهرة ممثلون عن بعض الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية، وعدد كبير من طلاب المدارس والجامعات، مرددين هتافات ضدّ الحكومة الفدرالية.

واتخذت حكومة بروكسل سلسلة إجراءات، لمواجهة أزمة اقتصادية تمر بها، شملت خفض الأجور ورفع سن التقاعد، فضلًا عن تقليص تقليص النفقات الحكومية المخصصة لقطاع الصحة.

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