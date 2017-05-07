

وجه محمد ناصر، المذيع بقناة مكملين الإخوانية، مجموعة من السباب لأعضاء حزب الكرامة، ورئيسه محمد سامي، ردًا على مناداة تيار الكرامة، بضرورة اختيار أحد الوجوه الوطنية، من التيار المدني، والالتفاف حوله في مواجهة الرئيس السيسي بانتخابات الرئاسة القادمة، دون أن يدعو الإخوان أو أطياف التيار الإسلامي للمشاركة معهم.

واستدعى «ناصر» خلال حلقة برنامجه أمس، تصريحات قديمة لرئيس تيار الكرامة، وهو يتحدث فيها عن ضرورة مشاركة حمدين صباحي، في انتخابات رئاسة الجمهورية، إثر عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، حتى لا تظهر الانتخابات وقتها وكأنها عملية ورقية، موضحًا أن هذه التصريحات تؤكد أنهم «واطيين وأندال».

وتابع ساخرًا: في العالم العربي، نسمي الأسماء بمبالغة، موضحًا أن حزب الكرامة، يجب أن يسمي نفسه «حزب الندالة والندامة».