 Moheet on google
الأحد 7 مايو 2017 07:01 مساءً
روابط سريعة
مذيع يسب أعضاء حزب الكرامة
الاعلامي محمد ناصر

مذيع يسب أعضاء حزب الكرامة

2017-05-07 18:45:10

 
وجه محمد ناصر، المذيع بقناة مكملين الإخوانية، مجموعة من السباب لأعضاء حزب الكرامة، ورئيسه محمد سامي، ردًا على مناداة تيار الكرامة، بضرورة اختيار أحد الوجوه الوطنية، من التيار المدني، والالتفاف حوله في مواجهة الرئيس السيسي بانتخابات الرئاسة القادمة، دون أن يدعو الإخوان أو أطياف التيار الإسلامي للمشاركة معهم.

واستدعى «ناصر» خلال حلقة برنامجه أمس، تصريحات قديمة لرئيس تيار الكرامة، وهو يتحدث فيها عن ضرورة مشاركة حمدين صباحي، في انتخابات رئاسة الجمهورية، إثر عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، حتى لا تظهر الانتخابات وقتها وكأنها عملية ورقية، موضحًا أن هذه التصريحات تؤكد أنهم «واطيين وأندال».

وتابع ساخرًا: في العالم العربي، نسمي الأسماء بمبالغة، موضحًا أن حزب الكرامة، يجب أن يسمي نفسه «حزب الندالة والندامة».

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3