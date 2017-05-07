قال محمد الكتاني الرئيس والمدير العام لمجموعة التجاري وفا بنك المغربي -إنه كانت هناك محاولات عديدة منذ سنوات فى الدخول إلى السوق المصري، مؤكدا قوة ومتانة القطاع المصرفى المصرى خاصة بعد الإصلاحات التى قام بها البنك المركزى والحكومة.

وأضاف الكتاني خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمناسبة استحواذ مجموعة التجارى وفا على بنك باركليز مصر، أن البنك يمتلك حصة سوقية تبلغ 30% من السوق المصرفي المغربي، ونتواجد فى 7 دول أوروبية وكذلك دول افريقية بعد عملية استحوذات قام بها البنك في تونس والسنغال وتمثل بوابة افريقيا الغربية والوسطى.

أشار الى أهمية السوق المصرفي المصري، وهو امتداد لقاعدة عملائنا فى المغرب وأوروبا والسوق الأفريقي حيث تمثل مصر بالنسبة لنا بوابة افريقيا الشرقية.

أضاف رئيس مجموعة التجاري وفا بنك المغربي إلى أن البنك يحتل المرتبة رقم 7 أفريقيا من حيث الأصول، ويتوقع أن يصل إلى المرتبة 4 بنهاية العام الحالي.

ونوه ان عدد عملاء البنك يبلغ نحو 8.4 مليون عميل بنهاية العام الماضى فى نحو 25 بلداً تتواجد فيها المجموعة.

كما أن البنك يمتلك عددا من الشركات الناجحة في المغرب على رأسها “التجاري كاش” وهي شركة تحويل أموال تستفيد من تواجد المواطنين المغاربة بأوروبا، وتمتلك نحو 1500 فرع بالمغرب ومن المستهدف زيادتهم إلى نحو 3 آلاف فرع خلال الفترة القليلة المقبلة .

وأوضح انه مع تواجد البنك في مصر ستكون هناك شركات تابعة في مجالات مختلفة لمساندة أنشطة البنك في ظل اهتمام السوق المصرية بالتأجير التمويلي والتحويلات بجانب التمويلات الصغيرة ومتناهية الصغر.