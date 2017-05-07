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ليون يهزم نانت ورين يحقق الفوز على مونبيلييه
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ليون يهزم نانت ورين يحقق الفوز على مونبيلييه

2017-05-07 19:15:39
محيط - أحمد عبد الخالق

حقق فريق ليون فوزاً مثيراً على نظيره نانت بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الـ 36 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ونجح اللاعب العربي نبيل فقير من افتتاح التسجيل لليون في الدقيقة 65 من عمر المباراة من ركلة جزاء ليتعادل بها لفريقه بعدما تقدم فالنتين رونجيه في الدقيقة 19 لنانت.

وأضاف ماكسويل كورني هدف تقدم ليون في الدقيقة 70 وبعدها بخمسة دقائق فقط تعادل نانت عن طريق جيوم جيليه في الدقيقة 75.

وخطف الفوز لفريق ليون اللاعب ماكسويل كورني بهدف ثاني له في الدقيقة 80.

بهذا الانتصار رفع فريق ليون رصيده للنقطة 63 في المركز الرابع ، وتوقف رصيد نانت عند النقطة 48 في المركز الثامن

زاد فريق رين من أوجاع نظيره مونبيلييه بعدما حققوا الفوز بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم باستاد دي لاروت

وسجل ندومبي موبيلي هدف رين فى الدقيقة 80 من المباراة.

بهذه النتيجة رفع رين رصيده إلى47 نقطة، بينما تجمد رصيد مونبلييه عند 39 نقطة.

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