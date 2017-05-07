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أخطر ما قاله المتهم باغتصاب ابنته عن زوجته!
ندم هتك عرض اغتصاب

أخطر ما قاله المتهم باغتصاب ابنته عن زوجته!

2017-05-07 18:41:33

 
قال “أحمد” المتهم باغتصاب ابنته في مدينة نصر،: «أمها هي اللى حرضتها عليا.. علشان أنا طلقتها لما عرفت إنها بتكلم رجالة وهى على ذمتى»

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «طريق الخير»، المذاع على فضائية «العاصمة»، تقديم على فايز،: «البنت شاهدة على أمها إنها كانت بتكلم رجالة وهى على ذمتى، دى قالتلى لو مطلقتنيش هفضحك فضيحة الكلب في الشارع».

وتابع: «أنا مضيتها بالتنازل على أولادها علشان تطلق».

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