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فالنسيا يسحق أوساسونا برباعية في الليجا الإسبانية
فالنسيا

فالنسيا يسحق أوساسونا برباعية في الليجا الإسبانية

2017-05-07 18:38:03
وكالات

وضع فالنسيا حدًا لنتائجه الباهتة في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما حقق فوزًا ثمينًا 4 / 1 على ضيفه أوساسونا، اليوم الأحد، في المرحلة السادسة والثلاثين للمسابقة، التي شهدت أيضا فوز ديبورتيفو ألافيس على ضيفه أتلتيك بيلباو بهدف نظيف.

وارتفع رصيد فالنسيا إلى 43 نقطة في المركز الثاني عشر مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، فيما تجمد رصيد أوساسونا، الذي هبط رسميًا إلى الدرجة الثانية، عند 19 نقطة في قاع الترتيب.

وأحرز إيزيكيل جاراي الهدفين الأول والثاني لفالنسيا في الدقيقتين 22 و45، قبل أن يضيف سيموني زازا ورودريجو الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 70 و75 للفريق الأندلسي، فيما تكفل ميخيل أولافيدي بتسجيل هدف أوساسونا الوحيد في الدقيقة 90.

وعجز فالنسيا عن الفوز في مبارياته الأربع الأخيرة في المسابقة، حيث تعادل مع أشبيلية، قبل أن يخسر أمام مالجا وريال سوسييداد، وريال مدريد في المراحل الثلاثة السابقة.

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